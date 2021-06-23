Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran milleti değişim için oy kullandı

İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın Meşhed kentinde bulunan Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde konuşma yaptı.

Konuşmasının başında, kabine üyelerini seçerken önceliğinin halka hizmet olacağını belirten Reisi, halkın değişim için oy kullandığını ve etkili ve güçlü bir yönetim talep ettiğini belirtti.

Seyyid İbrahim Reisi, yönetiminin adalet arayacağına dikkati çekerek, İran'da adaletin genç neslin ve halkın yardımıyla sağlanacağına söz verdi.

İnsanların haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğine vurgu yapan Reisi, kendisine oy veren ve oy vermeyen bütün İranlıların cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Seçim döneminde 3 terör timi çökertildi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, “Kara kuvvetlerimiz seçim döneminde 3 terör timini tespit edip yok etmeti başardı.” dedi.

Tuğgeneral Pakpur, “Seçimler döneminde düşman terör eylemleri düzenlemeyi planlıyordu, fakat kuvvetlerimizin sert bir yanıtıyla karşılaştı.” ifadesini kullandı.

İranlı komutan, “Uşnu ve Bane bölgesinde 2 terör timini ve Irak sınırından sızan başka bir terör timini de Servabad bölgesinde yerle bir ettik." diye konuştu.

Üst düzey askeri komutanlardan Reisi'ye tebrik ziyareti

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve beraberindeki üst düzey askeri komutanlar bugün yeni cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Ayetullah Reisi'yi cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik eden askeri komutanlar, silahlı kuvvetlerin yeni hükümete destek vermeye, ülkenin çeşitli alanlardaki gününü artırmaya ve güçlü bir İran'ın oluşturulmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladılar.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 116 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 716 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 217'ye vaka sayısı ise 3 milyon 117 bin 336'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 249'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 771 bin 705'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.