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27 Haz 2021 10:52

EURO 2020 mücadelesinde İtalya çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 mücadelesinde İtalya çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 mücadelesinde İtalya Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde  İtalya ile Avusturya  Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçta ilk 90 dakika 0-0 bitti. Uzatmalara gidilen müsabakada 95'inci dakikada İtalya Federico Chiesa'nın golüyle durumu 1-0 yaptı. 105'inci dakikada ise Matteo Pessina'nın golüyle İtaya durumu 2-0 yaptı. Nefes kesen karşılaşmada Avusturya 114'üncü dakika durumu 2-1 yaptı. Ancak Avusturya'ya tek gol yetmedi. İtalya Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2020 mücadelesinde çeyrek finale yükselen takımlardan biri oldu.

DANİMARKA DA ÇEYREK FİNALDE

EURO 2020'de son 16 turu karşılaşmasında Galler'i 4-1 mağlup eden Danimarka, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: Haber global

News Code 1895365
https://tr.mehrnews.com/news/1895365/

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