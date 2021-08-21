Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacak mı?

Cristiano Ronaldo, Juventus'taki sözleşmesine ile son yılına girdi ve henüz yeni kontrat imzalamadı. Portekizli yıldızın adı, Messi, Donnaruma ve Hakimi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Paris Saint-Germain ile anılıyor.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri Udinese ile oynanacak Serie A maçı öncesinde yıldız oyuncunun transfer durumuna açıklık getirdi.

Gazetelerde dedikoduları okuduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Cristiano iyi antrenman yapıyor ve iyi durumda. Antrenmanda bana takımda kalacağını söyledi. Ayrılık olmayacak. Ben de ona dinlenmesi için izin verdim. Udinese maçında oynamak için hazır" açıklamalarında bulundu.

"Tüm takımı ve takıma golleriyle değer katan Ronaldo'yu korumalıyım. Oyuncuları geliştirmeye devam edeceğiz."

Nasser Al-Khealifi'nin Messi - Ronaldo rüyası

AS'ın haberine göre PSG gelecek sezon Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacak ve Messi-Ronaldo hayalini gerçeğe dönüştürecek.

Kylian Mbappe'yi kadroda tutmanın hesaplarını yapan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi bir yandan da gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Fransız ekibinde son senesini geçiren Kylian Mbappe sözleşmesini uzatmamakta kararlı. 22 yaşındaki yıldız Real Madrid'e gitmek için imkanlarını zorlasa da transferi henüz gerçekleşmedi.

PSG Başkanı Al-Khealifi, Mbappe'nin ayrılma isteğine, "Mbappe yarışmacı bir takım istemişti ve şimdi var. Gitmek için bir bahanesi yok." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını ise Juventus'ta son senesine giren Cristiano Ronaldo'yu PSG'ye yazdı. Messi-Ronaldo-Neymar'ı birarada görmek isteyen Nasser Al-Khelaifi Portekizli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızın 2 yıl daha futbol oynamak istediğini ve Paris'e sıcak baktığını belirtti.

Kaynak: NTV