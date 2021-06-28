Hazard, Ronaldo'yu yendi: Belçika çeyrek finalde

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Belçika ile son şampiyon Portekiz karşılaştı.

Hazardlı Belçika, Ronaldolu Portekiz'i turnuvanın dışına itti.

42. dakikada Belçika golü buldu. Thorgan Hazard, ceza sahasının dışında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.

İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Münih şehrinde oynanacak.

B Grubu'nu lider tamamlayan Belçika, Danimarka, Finlandiya ve Rusya'yı mağlup ederek 3'te 3 yapmıştı.

Portekiz ise turnuvanın "ölüm grubu" olarak gösterilen F Grubu'ndan üçüncü olarak son 16 turuna yükselmişti.

Belçika ile Portekiz, büyük turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin de daha önce oynadığı 10 karşılaşmada 3'er galibiyet aldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA