Petrolde delta varyantı düşüşü

Petrol, artan koronavirüs vakalarının talep ile ilgili endişeleri artırmasıyla kayıplarını sürdürdü.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında yüzde 0,5 düşüş kaydettikten sonra varil başına 73 dolara geriledi. Daha bulaşıcı olan delta varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte İngiltere’de vaka sayıları artarken belirli bölgelerde kısıtlama ve karantinalar yeniden uygulanmaya başlandı.

İngiltere pazartesi günü Ocak ayından bu yana en fazla Kovid-19 vaka sayısını açıklarken Hong Kong, İspanya ve Portekiz ziyaretçiler için yeni kısıtlamalar uygulamaya başladı.

Perşembe günü toplanacak OPEC+’ın üretimi 550 bin varil artırması planlıyor. Fakat bu OPEC+’ın açıkladığı küresel açığın sadece çeyreğine tekabül ediyor.

Ağustos vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,5 düşüşle varil başına 72,54 dolara geriledi.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, pazartesi yüzde 2 düşüş kaydettikten sonra yüzde 0,6 daha düşerek varil başına 74,27 dolar geldi.

Kayank: Bloomberg