AB, Kırım’a karşı yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB) ‘Kırım ve Sivastopol’ün yasadışı ilhakı' gerekçesiyle yarımadaya uyguladığı yaptırımları bir yıl uzattı.

Brüksel’in açıklamasına göre Kırım ve Sivastopol’e karşı uygulanan yaptırımlar 23 Haziran 2022’ye kadar uzatıldı.

Yaptırımlar kapsamında AB’nin bu bölgelerle ekonomi alanında ilişkileri kısıtlanıyor. Özellikle de AB’deki kişi ve kuruluşların Kırım ve Sivastopol’den ürün ithal etmesi yasaklanıyor.

Yaptırımlar ayrıca ticaret, turizm sektörünü ve bazı alanlarda yatırımları kapsıyor. Bununla birlikte Rusya vatandaşlarına karşı uygulanan bireysel ve sektörel kısıtlamalar mevcut.

Kaynak: Sputnik