Yaptırımlar kalkarsa İran petrolü piyasaya geri dönecek

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun 18. Bakanlar Toplantısı için 5 Temmuz’da yeniden bir araya geleceği bildirildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, "Yaptırımlar kalktığı takdirde İran petrolü en kısa sürede piyasaya geri dönecek; Bu bizim resmi kararımızdır." dedi.

Toplantı ile ilgili olarak Zengene, "Üyeler arasında kotalar konusunda anlaşmazlıklar var ve bazıları kotaların haksız olduğunu düşünüyor ve bu konuda tartışıyor." ifadesini kullandı.