İran heyeti Șam'da Suriye Başbakanı ile görmüştü

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Başbakan Hüseyin Arnus, dün İran İslam Şura Meclisi’nde İran-Suriye Parlamenterler Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Abbas Kelro ve beraberindeki heyet ile görmüştü.

Görüşmede, iki dost ülke ve halkların ortak çıkarlarına ulaşmak için parlamenter ilişkilerin güçlendirilmesi, iletişimin ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasının önemi vurgulandı.

Başbakan Arnus, Suriye hükümetinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve ticari alışverişi ilerletmeye ve geliştirmeye ve Suriye ile İran’ı birbirine bağlayan stratejik ilişkiler düzeyine uygun olarak yeni ve geniş ufuklar açmaya çalıştığını belirterek, iki tarafın da ikili anlaşmaları ve ortak projeleri hızlandırılmış adımlarla hayata geçirmek, önlerindeki zorlukları aşmak ve belirli zaman dilimlerinde tamamlamak için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Arnus, iki ülke halklarına uygulanan haksız yaptırımlar ve yasa dışı ekonomik ablukanın üstesinden gelmek için çeşitli alanlarda koordinasyon ve ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Mühendis Arnus, İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye halkına verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye ve İran halklarının, düşmanların iki ülke ve bölge için ortaya koydukları planlarını boşa çıkardığına işaret etti.

Kendi yönünden Golru, İran parlamento heyetinin Suriye ziyaretinin amacının koordinasyon ve işbirliğini artırmak ve ortak işbirliğinin önündeki engelleri aşmak olduğunu, İran İslam Şura Meclisi’nin dost ülkeler ve stratejik müttefikler gibi dost ülkelerle ilişkileri geliştirmekle ilgilendiğini ve İran'ın Suriye halkına her türlü desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.

Golru, Suriye ve İran halklarının refahı için yeni işbirliği alanlarının açılmasının, bu ziyaretlerin etkili ve başarılı hale getirilmesinin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmek için gerçek göstergeler vermenin önemini belirterek, sahada ekonomik işbirliği için somut sonuçlar elde etmek için kısa vadeli planları uygulamaya başlama ve uzun vadeli planlara geçme ihtiyacını açıkladı.