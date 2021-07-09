Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Tahran'dan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarının İran'ın yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum kullanarak silsit yakıtı üretme kararına dair iddialarına tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “İran’ın %20 uranyum kullanarak silsit yakıt plakası yapma kararı sadece barışçıl amaçlar ve Tahran araştırma reaktöründe kullanılmak içindir ve prosedürlere uygun olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bu konudan bilgilendirilmiştir” dedi.

Hatipzade, “Bu ülkelerin iddialarının aksine, bu ürün barışçıl, tıbbi ve insani kullanımlar içindir ve bunun üretimi İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme ve koruma yükümlülükleri ile çelişmemektedir” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade,"Bu ülkeler İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ihlal ettiğini iddia ediyorlar; fakat kendileri taahhütlerini yerine getirmemekte ve ABD’nin zalimce baskılarında ve yasa dışı yaptırımlarında onun yanında yer almaktalar" ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, İran’ın baskıcı yaptırımlar kalkar kalkmaz telafi edici tedbirlerini askıya almaya ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Zarif'ten Ahmed Cibril’in vefatı için Filistin'e taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Cibril’in vefatından dolayı Filistin'e bir taziye mesajı gönderdi.

Zarif’in mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Yorulmak bilmeyen bir mücahit olarak Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Cibril’in vefatından derin üzüntü duydum.

Filistin masum halkı, ömrünü kudüs’ün özgürlüğü için harcayan büyük bir cihatçı’yı kaybetti.

Yüce Allah’tan merhum Ahmed Cibril için rahmet, ailesi ve yakınları için sabır diliyorum.”

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 136 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 23 bin 391 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 397'ye vaka sayısı ise 3 milyon 327 bin 526'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 420'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 981 bin 19'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Ayetullah Hamanei'den Ahmed Cibril'in vefatı için Filistin'e taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Cibril’in vefatından dolayı bir taziye mesajı yayınladı.

Ayetullah Hamanei’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Yorulmak bilmeyen mücahit Ahmed Cibril’in vefatından dolayı Filistin halkına, Filistin mücadelesindeki tüm mücahitlere, Batı Asya’daki tüm direniş üyelerinin yanı sıra merhumun yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu cesur adam, hayatını mazlum vatanı yolunda geçirdi. Yüce Allah’tan kendisi için rahmet diliyorum.”