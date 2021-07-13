Kudüs Tugayları: Demir Kubbe'yi yendik

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları Sözcüsü Abu Hamza, Al Jazeera’a verdiği demeçte, “Demir Kubbe sistemi direniş füzelerinin karşısında başarısız kaldı. Direniş grupları ‘Kudüs Kılıcı Operasyonu’nda taktikleri ile Demir Kubbe sistemini yenmeyi başardılar” dedi.

Abu Hamza, “Direniş füzeleri, Gazze etrafındaki kasabalardan geçti ve işgal altındaki Filistin topraklarının derinliklerinde Tel Aviv, Herzliya, Netanya ve Beerşeba şehirlerini hedef aldı. Kudüs Kılıcı Operasyonu'nda büyük askeri başarılar elde ettik” ifadesini kullandı.

Abu Hamza ilaveten, “Bu operasyonda kullanılan füzelerin tamamı, Gazze Şeridi’nin kuşatması sırasında Kudüs tugaylarının askeri sanayisi tarafından üretilmiştir. Henüz ortaya çıkarmadığımız füzelere sahibiz.” ifadelerinde bulundu.

Filistinli yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyonist Rejimin direniş füzelerinin yüzde 90'ını ele geçirip imha ettiği iddiası yalandan başka bir şey değildir. Bazen 100’e kadar ulaşan füzelerin eşzamanlı olarak ateşlenmesi Demir Kubbe’nin kabiliyetini büyük ölçüde etkilemişti.”