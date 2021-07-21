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21 Tem 2021 08:36

BM Genel Sekreteri Guterres, Irak'taki terör saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Irak'taki terör saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak’ın başkenti Bağdat'taki bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

AA'nın haberine göre Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres’in sivilleri hedef alan korkunç saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilerek, kurbanların ailelerine, Irak hükümeti ve halkına taziyelerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, suçun faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi gerektiği kaydedilerek, “Kurban Bayramı öncesi yaşanan bu ölümcül saldırı, hepimize terör belasının sınır tanımadığını hatırlatıyor.” ifadelerine yer verildi.

Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında, bayram arifesi yoğunluğunda patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

News Code 1895889
https://tr.mehrnews.com/news/1895889/

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