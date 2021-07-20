İran, Bağdat'taki IŞİD cinayetini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak'ta halk pazarında meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayarak, bu barbarca saldırının teröristlerin kirli senaryolarının devamı doğrultusunda yapıldığını ve Iraklıların Kurban Bayramını tatsızlaştırdığını söyledi.
Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Hatipzade, Irak halkı ve hükümetine de başsağlığı dileklerini iletti.
Hatipzade, İran’ın Irak’taki terör eylemlerine karşı Bağdat hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün Sadr bölgesindeki bir halk pazarında patlama meydana geldi.
Patlamada 30 kişinin öldüğü 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
Düzenlenen terör saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.
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