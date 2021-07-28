Eski TBMM Başkanı Türkiye'nin Afganistan politikasını değerlendirdi

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, yıllardır Suriye’den, son dönemde de Afganistan’dan gelen sığınmacı akınına ilişkin çok acil yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye, açık bölge haline geldi” dedi.

Sözcü’de Ruhat Mengi imzalı röportaja göre, Cindoruk iktidarın Afganistan politikasını, “Afganistan Türkiye'nin meselesi değil. Türkiye son zamanlarda ‘din polisi' görevini üstlenmiş gözüküyor, dinle ilgili her hadisede kendisine bir görev var sayıyor, müdahale ediyor, kavgalara el uzatıyor. Suriye'de, Irak'ta yaptığı gibi bu sefer de Afganistan'da kavgaya el uzatıyor, çok yanlış bu” diyerek eleştirdi.

“ABD, kendi menfaatlerini kolaçan ederken, Türkiye'yi ateşe atıyor”

“Devletler ordularını ekonomik kullanmalıdır, israf etmeyeceksin. Durduk yerde, hiç menfaatimiz olmayan, ülkemizin uzağında bir bölgeye neden müdahale edelim? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Din birliğimiz var, inanç birliğimiz var.’ Laik cumhuriyetle, din eksenli Afganistan arasında benzerliği yok. O yapıda İslam polisi görevi yapmamızda hiçbir çıkarımız yok, kesinlikle yanlıştır” diyen Cindoruk, “Afganistan'a gidecek Türk birliğinin başına geleceklerden, iktidar çok ciddi sorumludur. Siyasi hayatını devam ettirme gücü olsa ABD kalırdı. ABD kaçarken, Türkiye'yi kullanması bir Amerika kurnazlığıdır, kendi menfaatlerini kolaçan ederken, Türkiye'yi ateşe atıyor” diye konuştu.

Taliban hakkında, “Hukuk yok, kuralları kendisi koyan, şeriatı uygulayan gerici bir örgüt” diyen Cindoruk, “Taliban'la anlaşmak mümkün değil. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı mesaj yolladı, Taliban reddetti; ‘Türkler de gelse bizim için yabancıdır’ dedi. Adam bizi yabancı görüyor, biz onu Müslüman görüyoruz. Bu aldanma değil, siyasi bir gaftır, İnşallah uygulamazlar” görüşünü ifade etti.