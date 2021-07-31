Taliban’ın Afganistan'daki saldırıları vilayet merkezlerini hedef alıyor

Militanlar, son 24 saat içinde ülkenin batısındaki Herat, güneydeki Helmand ve Kandahar, kuzeydoğuda Tahar vilayeti merkezlerine saldırılar düzenledi.

Herat emniyet yetkilileri, militanların, Herat merkezine yönelik saldırılar başlattığını ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Çatışmaların Herat Uluslararası Havalimanı yakınlarında devam ettiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle söz konusu havalimanından 2 gündür uçuşların yapılamadığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, çatışmalarda militanların ağır kayıplar verdiğini belirtti.

Herat Hastanesinden yapılan açıklamada, çatışmalarda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Herat kenti girişinde dün akşam Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma sırasında bir havan mermisinin Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) kentteki ofisine isabet etmesi sonucu, 1 Afgan koruma hayatını kaybetmişti.

Kandahar, Helmand ve Tahar vilayetlerinde çatışmalar sürüyor

Helmand İl Şura Vekili Ataullah Afgan, militanların, Helmand vilayet merkezi Leşkergah şehrinde saldırı düzenlediğini ve çatışmaların kent merkezinde devam ettiğini söyledi.

Afgan, Helmand vilayetinin çoğu bölgesinin Taliban'ın kontrolünde bulunduğunu kaydetti.

Kandahar emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, militanlarla güvenlik güçleri arasında son 24 saat içinde kent merkezinde çatışmalar yaşandı.

Kandahar sağlık yetkilileri, çatışmalarda 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tahar Valiliği de militanların, Tahar vilayet merkezine saldırdığını ve ağır kayıplar verdiğini bildirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların söz konusu vilayet merkezlerinde düzenlediği saldırılarda geri püskürtüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Timetürk