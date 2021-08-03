  1. Türkiye
3 Ağu 2021 18:47

Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye teşekkür

Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye teşekkür

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülkem adına teşekkür ediyorum. Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

AA

News Code 1896186
https://tr.mehrnews.com/news/1896186/

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