Suriye Meclis Başkanı Tahran'da

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ başkanlığındaki heyet dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi’nin yemin törenine katılmak ve Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye halkı, Suriye hükümeti ve Halk Meclisi adına tebriklerini iletmek üzere Tahran’a geldi.

İmam Humeyni (ra) Havalimanı’nda İslam Şura Meclisi İran-Suriye Parlamenterler Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Abbas Golru ve Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyub tarafından karşılandı.

Sabbağ bulunduğu basın açıklamasında, Suriye ile İran arasındaki eski, köklü ve yenilenen tarihi ilişkilerin derinliğini ve iki kardeş ülkeyi birleştiren yol ve kaderin birliğini vurguladı.

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

3 Ağustos günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralan Reisi’nin yemin töreni yarın 5 Ağustos’ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.