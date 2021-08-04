Pakistan Senato Başkanı Sanjrani Tahran'a geldi

Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani başkanlığındaki heyet İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a geldi.
İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.
3 Ağustos günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralan Reisi’nin yemin töreni yarın 5 Ağustos’ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.
İran İslami Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nezamuddin Musevi, 73 ülkeden 115 yetkilinin yeni Cumhurbaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılacağını duyurmuştu.
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