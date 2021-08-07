Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." denildi.

Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Ali Asadov, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu hususta talimat verdiğini bildiren Asadov, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 500 kişilik ekip, helikopterler, gerekli ekipman ve malzemelerin en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

Kaynak: AA