Reisi: Azerbaycan ile ilişkilerin artması için büyük adımlar atacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Reisi, İran ile Azerbaycan milletleri arasındaki tarihi, kültürel ve dini ortaklıklara değinerek, “İki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerin seviyesini yeterli olarak görmüyoruz, karşılıklı ilişkilerin iki ülke lehine gelişmesi yönünde büyük adımlar atmaya kararlıyız.” dedi.

Tahran-Bakü ilişkilerinin geliştirilmesindeki mevcut kapasitelere işaret eden Reisi, “Teknik, mühendislik ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli İran firmaları Karabağ’ın yeniden inşa sürecine katılmaya hazırdır.” ifadesini kullandı.

Reisi, "Tahran ile Bakü, iki ülke halklarının çıkarları ve bölgedeki güvenlik ve istikrar için ikili ve bölgesel ilişkilerde daha etkin bir şekilde koordinasyon sağlayıp işbirliği yapabilir." diye konuştu.

Azerbaycan Ulusal Meclis Başkanı ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in tebrik mesajı ve selamlarını Reisi'ye iletti ve “Yeni dönemde Tahran ile Bakü arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğinden eminiz. Azerbaycan olarak İranlı firmaların imar sürecindeki çeşitli projelerde yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova bugün İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de bir araya gelmişti.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, dün İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başladı.