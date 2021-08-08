Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki gerginlik devam ediyor

Sputnik'e göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermeni askerlerinin sınırın güneyindeki Syunik bölgesinde yer alan mevzilerine ateş açtığı belirtildi

Açıklamada, “7 Ağustos tarihinde saat 11.40’tan 12.00’ye kadar (TSİ 10.40 – 11.00) Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Syunik bölgesinde bulunan Ermeni askerlerine ait mevzilere çeşitli kalibrelerde silahlarla ateş açarak bir kez daha provokasyon gerçekleştirdi” denildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilim, 28 Temmuz’da başlayan çatışmalarla yeniden tırmanmıştı. Bakü, Ermenistan’ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini açıklamış, Erivan’dan yapılan açıklamada ise Geğarkunik bölgesinde Azerbaycan ile sınır bölgesinde çıkan silahlı çatışmada üç Ermeni askerin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Daha sonra taraflar, sınır bölgesinde yeniden ateşkesin sağlandığını yinelemişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre anlaşma, Rus barış gücü birliklerinin arabuluculuğu ile sağlandı.