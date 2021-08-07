Akar'dan Afganistan açıklaması

Cumhuriyet'e göre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nun kapanış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında Afganistan'daki gelişmelere değinen Akar, Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nı işletmeye talip olduklarını söyledi. Akar, "Son 6 yıldır da tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor" diye konuştu.