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7 Ağu 2021 14:48

Akar'dan Afganistan açıklaması

Akar'dan Afganistan açıklaması

Afganistan'daki gelişmelere değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ve ülkenin en yoğun ve önemli havaalanı olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nı işletmeye talip olduklarını söyledi.

Cumhuriyet'e göre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nun kapanış törenine katıldı. 

Törendeki konuşmasında Afganistan'daki gelişmelere değinen Akar, Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nı işletmeye talip olduklarını söyledi. Akar, "Son 6 yıldır da tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor" diye konuştu.

News Code 1896274
https://tr.mehrnews.com/news/1896274/

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