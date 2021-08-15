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15 Ağu 2021 17:20

Iraklı milletvekili:

Türkiye'nin eylemleri Irak'ın ulusal egemenliğine zarar veriyor

Türkiye'nin eylemleri Irak'ın ulusal egemenliğine zarar veriyor

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Abdulhalık el-Azavi, Türkiye’nin Irak kuzeyinedeki askeri harekatlarının bu ülkenin ulusal egemenliğine zarar verdiğini söyledi.

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Abdulhalık el-Azavi, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki son eylemlerine tepki göstererek, “Türkiye’nin Irak’ın kuzeyine yönelik saldırıları, bölgesel müdahalelerin kapısını Irak’ın içişlerine açabilir” dedi.

El-Azavi, “Türkiye’nin Irak’ın kuzeyine saldırıları bizi endişelendiriyor. Türkiye’nin bu eylemleri Irak'ın ulusal egemenliğine zarar vermektedir” ifadesini kullandı.

Abdulhalık el-Azavi, “Irak’taki durum ve zorlukları, Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkenin kuzeyine yönelik saldırıları durdurmak için uluslararası kurumlar aracılığıyla diplomasi kullanmasını gerektiriyor” ifadelerinde bulundu.

News Code 1896470
https://tr.mehrnews.com/news/1896470/

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