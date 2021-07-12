Irak'ta ABD'nin lojestik konvoylarına saldırı

Irak medya kuruluşları sabahın erken saatlerinde ülkenin Basra, Babil ve Divaniye vilayetlerinde ABD ordusuna ait lojestik konvoylara saldırı düzenlendiğini duyurdu.
ABD birliklerinin Basra’da ve yabancı güvenlik şirketlerinin kontrolündeki ‘Cerişan’ sınır kapısı yakınındaki konvoyuna saldırıyı ‘Seraya Evliya ed-Dem’ isimli grup üstlendi.
Divaniye ve Babil’de de ABD ordusuna ait lojestik konvoylara düzenlenen saldırıyı ‘Ashâb-ı Kehf’ adlı grup üstlendi.
Geçtiğimiz Perşembe günü de ABD birliklerinin lojestik konvoyu Irak'ta hedef alınmıştı.
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