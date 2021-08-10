Suriye'de yeni kabine belli oldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün, Başbakan Hüseyin Arnus başkanlığındaki yeni hükümet kabinesini kurması için 2021 tarihli 208 sayılı kararnameyi yayınladı.
Kararnameye göre Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yeni kabine şu şekilde oluşmaktadır;
- Mühendis Hüseyin Arnus, Başbakan.
- Korgeneral Ali Abdullah Eyyüb, Başbakan Yardımcısı/Savunma Bakanı.
- Dr. Muhammed Abdulsettar Al Seyyid, Vakıflar Bakanı.
- Sayın Mansur Azzam, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı.
- Mühendis Hüseyin Mahluf, Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı.
- Dr. Salam Safaf, İdari Kalkınma Bakanı.
- Dr. Muhammed Samir Al Khalil, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı.
- Tümgeneral Muhammed Halid el Rahmun, İçişleri Bakanı.
- Müh. Muhammed Rami Martini, Turizm Bakanı.
- Dr. Bessam İbrahim, Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı.
- Mühendis Süheyl Abdullatif , Bayındırlık ve İskan Bakanı.
- Mühendis İyad Al-Khatib, İletişim ve Teknoloji Bakanı.
- Dr. Lubana Muşavvah, Kültür Bakanı.
- Dr. Darim Tabbaa, Eğitim Bakanı.
- Yargıç Ahmed Al Seyyid, Adalet Bakanı.
- Dr. Tammam Raad, Su Kaynakları Bakanı.
- Dr. Kenan Yağı, Maliye Bakanı.
- Züheyr Haziym, Ulaştırma Bakanı.
- Mühendis Bassam Touma, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı.
- Dr. Hasan Al Ğabbaş, Sağlık Bakanı.
- Sayın Ziyad Sabbağ, Sanayi Bakanı.
- Mühendis Mohamed Hassan Katana, Tarım ve Tarım Reformu Bakanı.
- Mühendis Gassan Al Zamil, Elektrik Bakanı.
- Müh. Mohamed Fayez Al Barşa, Devlet Bakanı.
- Dr. Faysal Mikdad, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı.
- Dr. Amro Salim, İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı.
- Sayın Abdullah Abdullah, Devlet Bakanı.
- Sn. Muhammed Seyf El Din, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı.
- Dr. Butros Al Hallak, Enformasyon Bakanı.
- Dr. Diala Barakat, Devlet Bakanı.
Kaynak: SANA
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