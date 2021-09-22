Suriye: İsrail uluslararası güvenlik için bir tehdittir

Suriye’nin Viyana’daki Birleşmiş Milletler ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Hassan Haddur, Suriye’de garanti anlaşmasının uygulanmasına ilişkin maddenin, bazı ülkelerin bu ajansı kendi çıkarlarına ve siyasi gündemlerine hizmet etmek için kullanmalarının olumsuz yönlerinden birini temsil ettiğini teyit etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı’nın altmış beşinci oturumunun çalışmaları sırasında, Büyükelçi Haddur sunduğu beyanda, “İsrail işgal varlığının 2007 yılında Suriye topraklarının egemenliğine yönelik saldırganlığı, saldırganlığın kurbanı olan Suriye’ye, imajını bozmak, siyasi baskı uygulamak ve kuşatmak amacıyla saldırmak için bir platform olarak kullanıldı” dedi.

Büyükelçi Haddur, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırganlığın sorumluluğunu kabul etmesinin, ajansın derhal teftiş misyonunu İsrail varlığına göndermeye başlamasını gerektirdiğini vurguladı. Haddur, aynı zamanda Suriye’nin ajansla tam şeffaflık içinde işbirliğine ve bunu çözmek için bir eylem planı üzerinde anlaşmaya varmak da dahil olmak üzere maksimum esneklik gösterdiğine işaret etti.

Büyükelçi Haddur, İsrail’in bölgedeki saldırgan tavrının ve Antlaşma ve Kapsamlı Koruma Önlemleri Anlaşması’nın çerçevesi dışında kalan nükleer yetenekleriyle varlığını sürdürmesinin, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için ciddi bir tehlike ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Haddur, işgalci varlığın uluslararası topluma sürekli meydan okumasının ve Amerika Birleşik Devletleri’nin mutlak desteğine dayalı nükleer silahların yayılmasını önleme sisteminin dışında kalma ısrarının, İsrail’in Nükleer Yayılmayı Önleme Antlaşmasına katılmasına yol açacak pratik caydırıcı önlemler almak için yoğun uluslararası eylem gerektirdiğine inandığını dile getirdi.

Büyükelçi Haddur ayrıca bazı üye devletler tarafından Suriye’ye dayatılan ve bir dizi ulusal teknik işbirliği projesinin uygulanmasını engelleyen tek taraflı zorlayıcı ekonomik önlemlerin derhal durdurulması çağrısında bulunarak, ajansın kalkınma planlarına hizmet etmek için nükleer teknolojiyi üye ülkelere yayma çabalarını övdü.

Kaynak: SANA