Petrolde yatırımcılar delta endişelerini geride bıraktı

Petrol, yükselen delta vakalarına rağmen yatırımcıların küresel toparlanmanın devam edeceğine ağırlık vermesiyle iki günlük yükselişin ardından yatay bir seyir izliyor.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında önceki iki seansta yüzde 4’ten fazla yükseldikten sonra varil başına 69 dolar civarında işlem görüyor. Resmi verilere göre, ABD’de benzin stokları geçen hafta Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken ham petrol stoklarında hafif bir düşüş kaydedildi.

Goldman Sachs ise yayımladığı bir araştırma raporunda delta varyantının petrol talebi üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıların daha ucuz benzine erişebilmesi için OPEC ülkelerini üretimi daha hızlı artırmaları konusunda uyardı. Petrol fiyatları, çarşamba günü haberden sonra düştükten sonra toparlayarak seansı kazançla kapattı.

Eylül vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, son iki seansta yüzde 4,2 yükselerek varil başına 69,30 dolardan işlem görüyor.

Ekim vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, çarşamba günü yüzde 1,2 tırmandıktan sonra yüzde 0,1 yükselişle varil başına 71,49 dolar civarında bulunuyor.

Kaynak: Bloomberg