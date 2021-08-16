Irak Beşar Esad'ı Bağdat zirvesine davet etti

Al Mayadeen’e göre, Haşdi Şabi Başkanı Falih El Feyyad bugün Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler özellikle Irak ve Suriye’deki güvenlik konuları ele alındı.

Haşdi Şabi Başkanı El Feyyad görüşmede Beşar Esad’ı resmi olarak Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan Ortadoğu zirvesine davet etti.

Zirvenin Bağdat’ta bu ay içinde, yetişmezse eylül ayında Bağdat’ta yapılması planlanıyor.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, son günlerde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Ortadoğu zirvesine davet etmişti.