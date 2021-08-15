Türk uzman: Türkiye’de pandemiden çıkış çok zor olacak

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, pandeminin dünyadaki her ekonomiyi negatif olarak etkilediğini ancak Türkiye'de etkisinin çok daha fazla olduğunu dile getirdi.

Pandemi başladığında Türkiye ekonomisinin çok büyük zayıflıkları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Acemoğlu, verimsizlik problemine dikkat çekerek, “Türkiye bunun en uç örneklerinden bir tanesi. Son 15 senedir büyüme var fakat verimli bir büyüme yok” dedi.

"Türkiye'nin pandemiden çıkışı zor olacak"

Sözcü'nün aktardığı habere göre bunun bir etkisinin şirket bilançolarında ve yatırımlarında görüldüğünü dile getiren Prof. Acemoğlu “Şirketlerin bilançoları iyi değil, yatırımları yeterince yüksek değil. Yeni teknolojiye olan yatırımlar doğru yerlere gitmiyor. Hem şirketlerin hem de bireylerin borçluluk problemi ağırlaştı. Üzerine pandemi de gelince çok daha kritik bir durum yarattı. Pandemiden çıkışın çok zor olacağını düşünüyorum Türkiye'de” dedi.

"Devletin rolü çok önemli"

Pandeminin uzun süredir var olan bazı sorunları iyice ortaya çıkardığını belirten Prof. Daron Acemoğlu, “Bunların içinde eşitsizlik ve ekonomideki yönün nereye gittiği gibi sorular var. Bunların hepsi içinde devletin rolü çok önemli. Refah devletinin geri gelmesi aslında kaçınılmaz hale geldi. Bunu Amerika'da şu anda görüyoruz, bazı açılarını Avrupa'da da görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde de aynı şeyleri göreceğiz” ifadelerini kullandı.