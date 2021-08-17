Çin Dışişleri Bakanı ABD'li mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi dün ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’le telefonda görüşerek, Afganistan’daki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Çin’in Afganistan sorununa ilişkin tutumunu dile getiren Wang Yi, gerçeklerin, yabancı bir modelin tarihi, kültürü ve somut koşulları tamamen farklı olan bir ülkeye dayatılmasının eninde sonunda başarısız olacağını bir kez kanıtladığına dikkat çekti.

Halkın desteğini almayan bir iktidarın ayakta kalamayacağını ve sorunları güçle ve askeri araçlarla çözmenin yalnızca problemleri artıracağını kaydeden Wang Yi, bu durumdan ders alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Wang Yi, Afganistan sorununun uygun bir şekilde çözülmesini hızlandırmak, Afganistan’da yeni bir iç savaşın ve insani felaketlerin patlak vermesini önlemek, Afganistan’ın terör sığınağı olmaktan çıkmasını sağlamak, ülkenin kendi somut koşullarına uygun, açık ve kapsayıcı bir siyasi çerçeve oluşturulmasını teşvik etmek için Çin’in ABD’yle iletişim ve diyalog kurmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD’nin önceki dönemde askerlerini Afganistan’dan alelacele çekmesinin bu ülkedeki gelişmelere ciddi olumuz etkiler yarattığına dikkat çeken Wang Yi, “Bundan sonraki adım yeni sorunlar yaratmaksa, bu sorumlu bir tutum olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Wang Yi, bir önceki ABD yönetiminin Doğu Türkistan İslami Hareketi’ni terör listesinden çıkartarak, terörle mücadele konusunda çifte standart uyguladığına işaret ederek, bunun son derece tehlikeli ve yanlış olduğuna vurgu yaptı. Wang, ABD’nin bu durumu derhal düzelterek, Çin ve ABD arasında Afganistan’la ilgili yürütülen işbirliğinin yanı sıra, uluslararası terörle işbirliğinin önündeki engelleri de kaldırması gerektiğinin altını çizdi.

Antony Blinken ise, Afganistan sorununa ilişkin olarak Doha’da yapılan görüşmelere katıldığı için Çin’e teşekkür etti ve Afganistan’daki durumun kritik bir döneme girdiğine dikkat çekti.

Kaynak: CRI Türkçe