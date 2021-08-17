Ariana News'in haberine göre, Taliban'ın 'halkı rahatlatmak için' kadınlar da dahil olmak üzere tüm devlet çalışanlarına işe dönmeleri çağrısında bulundu.

Taliban'dan "genel af" kararı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, devrilen hükümetin yetkilileri için genel af ilan edildi. Taliban, ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm hükümet yetkilileri için genel af ilan etti.

Örgüt ayrıca, insanları 'işlerine geri dönmeye' çağırdı. Yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içerisinde başlamasınız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Global Haber