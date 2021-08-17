Reuters: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını iptal etti

Reuters, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili planını iptal ettiğini, ancak Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansının iki Türk güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Türkiye Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili planını iptal etti.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, planın iptaline rağmen, Ankara'nın "Taliban'dan talep geldiği takdirde teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu" söyledi.

Bloomberg: Havalimanının güvenliğini devralma planı bozuldu

Bloomberg, Türkiye'nin ABD destekli bir misyon kapsamında Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini devralma planlarının bozulduğunu bildirmişti.

Bloomberg'in haberine göre; iki üst düzey Türk yetkili, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin, havaalanının ülkede kalan diplomatik misyonlar için bir kapı olarak açık kalıp kalamayacağını belirsiz bıraktığını söylemişti.

Kaynak: T24