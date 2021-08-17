İran'ın Kabil Büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Hatipzade ayrıca, İran'ın Herat Başkonsolosluğu'nun da açık olduğunu aktardı.

Bazı basın yayın organları bugün Kabil'de yalnızca Rusya, Çin ve Pakistan büyükelçiliklerinin açık olduğunu ileri sürmüştü.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Kabil'deki tüm büyükelçilik, diplomatik merkez, kurum ve diğer yerlerdeki yabancı vatandaşlarının güvende olacakları mesajını vermişti.