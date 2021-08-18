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18 Ağu 2021 19:07

ABD ve NATO, Afganistan'da yol açtığı hasarı telafi etmeli

ABD ve NATO, Afganistan'da yol açtığı hasarı telafi etmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'da yol açtığı hasarı telafi etmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında, "Batılıların özellikle NATO ve ABD yetkililerinin demokrasi ve terörle mücadele konusundaki iddialarına rağmen, Afganistan'daki olaylar onların Afganistan'ı ve diğer bölgeleri yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda işgal ettiklerini, fakat hedeflerine ulaşamadıklarını kanıtlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Cevad Zarif, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'da yol açtığı hasarı telafi etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan apar topar çekilmesinin ardından Taliban Örgütü yönetimi ele geçirmişti.

News Code 1896560
https://tr.mehrnews.com/news/1896560/

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