Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı ile Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran’da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, ikili ilişkiler, Orta Doğu sorunları ve diğer konuları görüşmek üzere dün gece Tahran’a gelmiştir.

Toşimitsu Motegi, Tahran ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve 13. hükümet kabinesi için önerilen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşecek.