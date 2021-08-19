Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD ve NATO, Afganistan'da yol açtığı hasarı telafi etmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında, "Batılıların özellikle NATO ve ABD yetkililerinin demokrasi ve terörle mücadele konusundaki iddialarına rağmen, Afganistan'daki olaylar onların Afganistan'ı ve diğer bölgeleri yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda işgal ettiklerini, fakat hedeflerine ulaşamadıklarını kanıtlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Cevad Zarif, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'da yol açtığı hasarı telafi etmesi gerektiğini vurguladı.

Tahran'dan UAEA'nın yeni İran raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) yeni İran raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Hatipzade, "İran'ın attığı son adımı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT), Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve nükleer koruma yükümlülükleri çerçevesinde ve Ajansın denetimi altında yapılmıştır." dedi.

Tahran'ın 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden ABD ile taahhütlerini yerine getiremeyen 3 Avrupa ülkesine yanıt olarak nükleer taahhütlerini azaltma kararı aldığını defaatle dile getirdiğini söyleyen Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmanın ABD ve diğer imzacı ülkeler tarafından kayıtsız şartsız uygulanmadıkça İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programını yalnızca hükümetin ihtiyaçları ile kararları temelinde ve nükleer koruma yükümlülükleri çerçevesinde sürdüreceği açıktır."

Hatipzade, İran’ın nükleer programının barışçıl ve sivil amaçlı olduğunu yineleyerek, “Diğer taraflar nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönerlerse ve Washington İran halkına karşı tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarını tam ve etkili bir şekilde kaldırırsa, İran misilleme olarak attığı nükleer adımlardan geri dönebilir." diye konuştu.

Afganistan'da ABD'nin başına gelenler İsrail'in kaçınılmaz kaderidir

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Afganistan'daki gelişmelere dair kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir işgalin sonu işgalcinin rezil biçimde kovulmasıdır. Vietnam, Afganistan ve Irak'ta ABD'nin başına gelen olay işgalci Siyonist Rejim’in de kaçınılmaz kaderidir." dedi.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan apar topar çekilmesinin ardından Taliban Örgütü yönetimi ele geçirmişti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 583 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 174 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 99 bin 691'e vaka sayısı ise 4 milyon 556 bin 417'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 490'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 814 bin 127'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.