İran-Azerbaycan askeri ilişkileri artacak

Görüşmede Nahçivan durumu dahil olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ile İran-Nahçivan askeri ve savunma ilişkileri ele alındı.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Seyyid Ahmed Hüseyini’nin de katıldığı toplantıda, Kerem Mustafayev, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iki ülkenin halkının çıkarları yönünde günden güne artacağını belirtti.

Mustafayev, “İran’ın tüm düşmanlıklara ve yaptırımlara rağmen başta askeri olmak üzere her alanda güçlü seviyede olmasından memnuniyet duymaktayız” dedi.

Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının kurtarılması konusunda sergilediği dostane ve kardeşçe tutumu için İran’ı takdir eden Mustafayev, ilişkilerin gelişmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını ve gelecekte iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceğini vurguladı.