Suriye halkına desteğimiz sürecek

Suriye Başbakanı Hüseyin Arnous bugün İran’ın Şam Büyükelçisi Mehdi Sobhani ve beraberindeki heyeti kabul ederek, iki ülke arasındaki anlaşmaların ve ortak işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi konusunda atılan adımlar ve gelinen aşamaları ele aldı.

Görüşmede, iki taraf sanayi, enerji, yatırım, ticaret, limanlar, ulaşım, iletişim, tarım, ilaç endüstrileri ve diğer ortak işbirliği konularında işbirliğini ve ortak eylemi güçlendirmenin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, üretimin artırılmasına ve Suriye pazarının ihtiyaç duyduğu çeşitli temel mal ve malzemelerin temin edilmesine ve ayrıca bir dizi fabrika ve laboratuvarın rehabilitasyonuna katkıda bulunan, yapım aşamasında olan ortak projelere de değinildi.

Başbakan Arnus, ikili işbirliği projelerini artırmanın ve iki dost ülke arasında her düzeyde işbirliği için yeni ufuklar açmanın önemine ve hükümetin hayati ve ortak kalkınma projelerini uygulamak için tüm olanakları sağlamaya hazır olduğuna dikkat çekti.

İran büyükelçisi ise ülkesinin Suriye halkına uygulanan haksız yaptırımlar karşısında ve yeniden yapılanma aşamasında Suriye halkına desteğini sürdürdüğünü teyit etti. Büyükelçi Sobhani, kili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstermenin ve iki dost ülkenin yararına olan ortak projeleri hayata geçirmenin önemine dikkat çekti.

Kaynak: SANA