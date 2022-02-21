Suriye-İran arasında su projeleri görüşmeleri

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre; Bakan Raad, bazı büyük projelere ilişkin anlaşmalar çerçevesinde iki taraf arasındaki işbirliğinin devamına ilişkin yaptığı açıklamada, teknik ve ekonomik uygulama mekanizmalarının görüşüldüğünü belirtti.

Büyükelçi Sobhani ise ülkesinin bu alanda Suriye ile işbirliği yapma konusundaki ciddi iradesini ve özellikle İran şirketlerinin bu alanda deneyim ve yetkinliğe sahip olduğunu belirterek, Suriye’de çeşitli sektörlerde çalışmalarını etkileyen ve Suriye halkına dayatılan tek taraflı cebri tedbirlerin yansımalarına işaret etti.

Toplantıya bakanlıktan çok sayıda teknisyen katıldı.