İran'dan Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlara eleştiri

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, “Bazı ülkeler tarafından Suriye'ye yasadışı ve tek taraflı yaptırımlar uygulanması, bu ülkedeki insani durumun tehlikeye girmesinin ana nedenlerinden biridir. BM Güvenlik Konseyi en azından hızlı geri dönüş projeleri gibi alanlarda bu tür yaptırımların kaldırılmasını istemiştir” dedi.

İrşadi, BMGK'nin 2585 sayılı kararında Suriye halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm üye ülkeleri pratik adımlar atmaya çağırdığını hatırlattı.

İrşadi, “Suriye krizi barışçıl bir şekilde özellikle devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, iç ve dış işlerine müdahale etmeme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi başta olmak üzere uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak çözülmelidir” ifadelerinde bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı İrşadi, Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek için yabancı güçlerin koşulsuz şartsız bu ülkenin topraklarını terk etmesine vurgu yaptı.

Siyonist Rejimin Suriye'ye yönelik saldırganlığına atıfta bulunan İrşadi, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejimini Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığına bir an önce son vermeye zorlaması gerektiğini vurguladı.