Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei: Afganistan halkının yanındayız

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Afganistan'daki son durumu değerlendirerek, "İran İslam Cumhuriyeti her koşulda masum ve Müslüman Afganistan halkının yanadır ." dedi.

Afganistan’ı "kardeş ülke" olarak nitelendiren Devirm Lideri, “Afgan halkı ile din, dil, tarih ve kültür birliğimiz vardır.” dedi.

İslam Devrimi Lideri, Kabil’deki son terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Bu sorunlar ve sıkıntılar ülkeyi 20 yıldır işgal eden ve halkına her türlü zulmü dayatan Amerikalıların eseridir.” açıklamasında bulundu.

Suriye'nin de Bağdat zirvesine davet edilmesi gerekiyordu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bağdat ziyareti öncesi yaptığı bir açıklamada, “Iraklı yetkililerin bölge halkının katılımıyla yapacağı her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Irak’ın önemli komşusu olan Suriye’nin de bu zirveye davet edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki, bölgenin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınması konusunda Suriye ile temas ve istişare halindeyiz. Bağdat Zirvesi ve herhangi bir bölgesel girişimde bölge ülkelerinin önemli rolü hakkında doğrudan Şam ile istişare edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkiliden Bennett ve Biden'in Tahran'a karşı tehditlerine tepki

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden ve Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Benet’in görüşmesine tepki gösterdi.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bennett ve Biden arasındaki ilk görüşme ve İran'a karşı ‘diğer seçeneklerin’ kullanılmasının vurgulanması, başka bir ülke için yasadışı bir tehdit olurken İran İslam Cumhuriyeti'nin ‘mevcut seçeneklere’ karşılıklı yanıt verme hakkını kanıtlıyor.”

Irakçi, Avusturya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Avusturya Dışişleri Bakan Yardımcısı Peter Launsky-Tieffenthal ile telefonda görüştü.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 614 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 26 bin 34 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 901'e vaka sayısı ise 4 milyon 8895 bin 448'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 845'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 117 bin 98'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.