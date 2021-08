Sputnik'e göre, Amerika'nın en uzun savaşının sona ermesinin tenkitçiler ve savaş yanlıları görmezden gelinerek kutlanması' çağrısı yapan ABD'li ünlü yönetmen Michael Moore, "Kötü niyetli gazetecilerin panik çığlıklarına rağmen Taliban kafa kesiyor, kızları kaçırıp çocuk gelin yapıyor gibi gözükmüyor" dedi.

ABD solundan ses veren belgesel filmci, yazar, aktivist Michael Moore, 'fiyasko' eleştirileri yöneltilen ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine destek açıkladı.

Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11, Capitalism: A Love Story, Where to Invade Next, Fahrenheit 11/9 gibi filmlerin yönetmeni olması kadar önceki ABD Başkanı Donad Trump'a sıkı muhalefetiyle de tanınan Michael Moore, Trump'ın geçen yıl Taliban'la vardığı anlaşmayı uygulayan halefi Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesinden memnuniyetini duyurdu.

'Bu, son savaş olsun'

Kendi michaelmoore.com web sitesinde paylaşım yapan ünlü yönetmen, 'Amerika'nın en uzun savaşının sona ermesinin tenkitçiler ve savaş yanlıları görmezden gelinerek kutlanması' çağrısı yaptı.

"Amerika çok şükür bir savaşı daha kaybetti. Bunun sonuncusu olmasını sağlayalım" diye yazan Moore, "Bu, sadece ciddi düşünüp taşınmak ve kendimiz için nedamet istemek için anıtsal bir hesaplaşma anı olmalı" görüşünü dile getirdi.