Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD feci bir yenilgiyle Afganistan'dan ayrıldı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, savunma bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

ABD birliklerinin Afganistan'dan utanç verici tahliye sürecine dair Tümgeneral Bakıri, “Son olay Afganistan'da yaşandı. ABD, bu ülkeden feci bir yenilgiyle çekildi ve masum Afganistan halkına parlak bir gelecek değil, huzursuzluk ve kaos bıraktı. ABD, 2 trilyon dolar harcamasına rağmen, Afgan Ulusal Ordusu'nu sadece on gün direnebilen verimsiz bir orduya dönüştürdü." dedi.

Yeni Savunma Bakanı: Savunma kapasitesini güçlendirmek, önceliğimizdir

Dün savunma bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde yeni savunma bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani görevini Tuğgenral Emir Hatemi'den devraldı.

Tuğgeneral Aştiyani, törende yaptığı konuşmada, "Savunma kapasitesini güçlendirmek ve yeni teknolojilere odaklanmak, Savunma Bakanlığı'nda önceliğimiz olacaktır. Yeni silah üretim çalışmalarını takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhammed İslami, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı oldu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Muhammed İslami'yi Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'na atadı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 581 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 31 bin 516 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 106 bin 482'ye vaka sayısı ise 4 milyon 926 bin 964'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 877'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 146 bin 742'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran Paralimpik Oyunları'nda ikinci altın madalyasını kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda judo branşında mücadele veren İranlı milli sporcu Vahid Nuri altın madalya kazandı. Böylece İran, organizasyonda ikinci altın madalyasını elde etmiş oldu.