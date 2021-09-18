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18 Eyl 2021 16:16

ABD, utançla Afganistan'ı terketmek zorunda kaldı

ABD, utançla Afganistan'ı terketmek zorunda kaldı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani, zayıf güçlerin tarih boyunca hep başarısızlığa mahkum olduğunu vurgulayarak, "ABD'liler Afganistan'ı utançla ve zayıf bir şekilde terk etmek zorunda kaldılar" dedi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada zayıf güçlerin tarih boyunca hep başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Tuğgeneral Aştiyani, “Dünyada üstünlük ve güç iddiasında bulunan ABD’lerin bugün bölgde nasıl bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Onlar Afganistan'ı utançla ve zayıf bir şekilde terk etmek zorunda kaldılar ve Afganistan halkı, ülkelerinde ABD’lilerdensefalet ve kan dökülmesinden başka hiçbir şey görmediler. Amerikalılar ve müttefikleri tarafından bölgede şu anda meydana gelen her şey başarısızlığa mahkumdur” dedi.

News Code 1897290
https://tr.mehrnews.com/news/1897290/

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