İran'da 4 milyon 84 bin 991 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 571 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 36 bin 279 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 287'e vaka sayısı ise 4 milyon 869 bin 414'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 817'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 84 bin 991'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.