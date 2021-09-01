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1 Eyl 2021 11:16

BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı

BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) görev süresini Mayıs 2022'ye kadar uzattı.

BMGK tarafından yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde Misyonun ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) çalışmalarını koordine etmeye devam edeceği aktarıldı.

Hükümete ve diğer eyaletlere özgür, adil, güvenilir ve kapsayıcı bir seçimin daha fazla ertelenmeden düzenlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, güvenlik durumu el verdiği sürece ülkedeki BM varlığının da güçlendirilmesi istendi.

BMGK ayrıca, Somali'de güvenliğin tesisi için yerel yetkililerin Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve BM'yle yakın çalışmasını istedi.

Kaynak: Sputnik
 

News Code 1896903
https://tr.mehrnews.com/news/1896903/

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