BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı

BMGK tarafından yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde Misyonun ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) çalışmalarını koordine etmeye devam edeceği aktarıldı.

Hükümete ve diğer eyaletlere özgür, adil, güvenilir ve kapsayıcı bir seçimin daha fazla ertelenmeden düzenlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, güvenlik durumu el verdiği sürece ülkedeki BM varlığının da güçlendirilmesi istendi.

BMGK ayrıca, Somali'de güvenliğin tesisi için yerel yetkililerin Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve BM'yle yakın çalışmasını istedi.

Kaynak: Sputnik

