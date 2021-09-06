Gine’de Cumhurbaşkanı Conde, askerler eşliğinde gözaltına alındı

Sputnik'e göre, Eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin darbe yaptığı bildirilen Batı Afrika ülkesi Gine’de Gine halkı sokaklara dökülerek kutlama yaparken, gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Conde’nin darbeci askerler tarafından beyaz renkli bir araçla götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Conde’nin nerede olduğu henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ev hapsinde olduğunu öne sürdü.

Afrika Birliği ve ECOWAS'tan kınama

Afrika Birliği tarafından yapılan açıklamada, Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınanarak, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Gine'de yapılan darbe şiddetle kınandı.

BM’den kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gine'deki durumu çok yakından takip ediyorum. Hükümetin silah zoruyla ele geçirilmesini şiddetle kınıyor ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum” dedi.

Türkiye, Gine'deki askeri darbeyi kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınadıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada "Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır" denildi.