Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Irak'ta

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.

Irak hükümeti, ‘Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi’yle komşu ve diğer ülkelerle bölgesel konuları ve ikili ilişkilerde yaşanan sorunları, güvenlik ve yatırım konularını ele almak amaçlıyor.

Zirve toplantısına İran başta olmak üzere Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirliği (BAE) ve Katar’ın yanı sıra, Fransa, ABD ve İngiltere de davet edildi.