İran Petol Bakanı: Ülkenin rafinaj kapasitesi artacak

İran'ın yeni Petrol Bakanı Cevad Ovci, bir devlet televizyonu kanalına verdiği özel röportajda, "Rafinelerimizde petrol ve gaz kondensatı işleme kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bunun için iki plan hazırladık.” dedi.

Ülkede yeni kurulacak petrol rafinerisi için 8 yatırmcının yatırım yapmaya hazır olduğunu söyleyen Ovci, "Ülkenin rafinaj kapasitesinin önümüzdeki üç ila dört yıl içerisinde günde 2,2 milyon varilden 3,5 milyon varile çıkarak 1,5 kat daha artması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Bakan Ovci, İran’ın 150 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip olduğunu belirterek, ülkenin petrol arama ve çıkarma alanında da iyi seviyede olduğunu aktardı.

