İran Petrol Bakanı'ndan Venezuela'ya ziyaret

Bloomberg'e göre; İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ile beraberindeki heyet Cumartesi günü Venezuela'nın başkenti Karakas'a geldi. İran heyeti, Venezuela petrol şirketi Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA) başkanı Asdrubal Chavez ile birlikte ülkenin batısındaki Paraguana rafineri tesislerini ziyaret etti. İki ülkenin bugün bir dizi enerji sözleşmesi imzalaması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanlığı Venezuela ile İran petrol sektörüne ambargo uygulamıştı.

İran ve Venezuela, ABD yaptırımlarına rağmen işbirliğini hızlandırdı. Karakas, ham petrolünü seyreltmek için İran'dan gaz kondensatını ithal ediyor. İran ayrıca ülkenin petrol endüstrisine yardımcı olmak amacıyla Venezuela'ya rafine ürünleri ve yedek parçalar gönderiyor.