İran'ın BM Temsilciliği'nden Siyonist Rejim'in suçlamasına yanıt

İran, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 48. Toplantısı’nda konuşan Siyonist temsilcinin suçlamasına yanıt verdi.

İran'ın BM Temsilciliğinden bir yetkili, “Doğası gereği işgal, katliam, terör, saldırı ve kan dökmeye bağımlı olan kötü bir varlığın, BM İnsan Hakları Konseyi'ni yalan ve nefret yaymak için kötüye kullanmaya cüret etmesi, kötülük ve habisliğin normalleştiğinin açık bir örneğidir.” dedi.

Siyonizmin bir ırkçılık ve ırk ayrımcılığı biçimi olduğunu kabul eden BM 3379 sayılı kararı hatırlatan İran temsilcisi, “İnsan Hakları Konseyi, İsrail apartheid rejiminin devam eden politikaları ve suçlarını göz önünde bulundurarak bu gerçeği yeniden tanımalı. Siyonizm, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı ile eş anlamlıdır.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, Siyonist Rejim’in Filistin’deki cinayetlerini eleştirerek, “Filistin halkı 70 yılı aşkın süredir, güregelen katliamlar, etnik temizlik, sistematik işkence, keyfi öldürmeler ve gözaltılar ile çeşitli suçlara tanık olur.” diye konuştu.

